"لطلبها الطلاق".. إحالة أوراق موظف إلى فضيلة المفتي في قنا لقتله زوجته

أمرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فواز إبراهيم، بإحالة أوراق موظف إلى فضيلة المفتي، لذبحه زوجته لطلبها الطلاق أكثر من مرة لعدم قدرته على الإنجاب بمركز نقادة، بمحافظة قنا.

وترجع الواقعة عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة إلى "محمد.ك.ع.م"، موظف بالتربية والتعليم، مقيم بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، تهمة قتل زوجته "سامية.ع.ا.ا"، بذبحها لطلبها الطلاق منه أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

وتم إحالة القضية برقم 154 لسنة 2016 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 35 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت برئاسة المستشار فواز إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين محمد سيف النصر ومحمد مصطفى محمد، وسكرتارية أحمد جمال، بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي.