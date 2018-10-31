"المصرية للاتصالات" الراعي الرئيسي للجنة البارالمبية المصرية حتى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020





وقع المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE ، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، برتوكول تعاون بحضور عدد من قيادات المصرية للاتصالات و أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من الأبطال البارالمبيين من مختلف الرياضات.





يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار ما توليه المصرية للاتصالات من اهتمام بالغ لدعم ورعاية المبادرات التي تعكس مسئوليتها نحو المجتمع واستراتيجيتها فى مجال المسئولية المجتمعية التى تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية دمج متحدي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا واجتماعيا وإعدادهم لتمثيل مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.





وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE:" فخورون بأن نكون الراعي الرئيسي للجنة البارالمبية المصرية وذلك تماشياًمع أهداف المصرية للاتصالات المستمرة لتكون شريكاً فاعلاً في كافة أنشطة متحدي الإعاقة في أهم الأحداث الرياضية العالمية، الأمر الذي يأتيفي إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، والمتمثلة في دعم متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمعوتوفير الفرص المتكافئة لهم وتحقيقاً للأهداف الوطنية والإعلان عن 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة ".





وأضاف البحيري أن أبطال مصر البارالمبيون دائماً ما يحققون إنجازات وبطولات ومراكز متقدمة عالمياً، حيث يتمتع هؤلاء الأبطال بروح المنافسة والتحدي والإصرار لرفع اسم مصر أمام العالم في كافة المنافسات التي يخوضونها، ومن ثم نسعى لدعم هؤلاء الأبطال وتوفير الإمكانات اللازمة بشكل كامل حتى يستمروا في تحقيق مزيد من الإنجازات.









جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تتبنى عدة مبادرات من شأنها خدمة كافة فئات المجتمع خاصة ذوى القدرات الخاصة من خلال دورها الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية حيث قامت الشركة برعاية الأولمبياد الخاص المصري على مدار أربع سنوات قدمت خلالها الدعم المادى والمعنوى لبعثات الأوليمبياد الخاص داخل وخارج مصر مما ساهم فى تأهل تلك البعثات للمشاركات العربية والدولية وإحراز مراكز متقدمة فى المسابقات، كما قامت بتطوير خدماتها بما يتوافق مع احتياجات ذوى القدرات الخاصة فقامت بإطلاق تطبيق "معاك" لخدمة عملائها من الصم والبكم، كما قامت المصرية للاتصالات بإنشاء مراكز لتأهيل ذوي القدرات الخاصة بالصعيد، بالإضافة إلى دعم ورعاية العديد من المؤتمرات الخاصة بمتحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة.



