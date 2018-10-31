مؤشر مسقط يصعد 0.05% بختام الأربعاء





ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% لمستوى 4422.91 نقطة، رابحاً 2.24 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.









ودعم الأداء الإيجابي للمؤشر اليوم ارتفاع 7 أسهم، 5 منها بالقطاع المالي، وآخر صناعي.









وساهم في ارتفاع المؤشر اليوم ارتفاع مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، ليصعد الأول 0.25%، وتصدر الشرقية للاستثمار الرابحين بنسبة 2.17%، وصعد الخليجية للاستثمار 1.22%.





وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم المدينة للاستثمار على المتراجعين بنسبة 2.56%.









كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.05%، بدعم سهم الأسماك العمانية المرتفع 1.32%.









وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.25%، بضغط 4 أسهم، ليتراجع عُمانتل 0.99%، وانخفض العنقاء للطاقة 0.9%.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 21.96 مليون سهم؛ مقابل 13.06 مليون سهم بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 3.41 مليون ريال؛ مقابل 2.29 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.





وتصدر سهم بنك ظفار نشاط التعاملات حجماً وقيمةً؛ بتداول 11.3 مليون سهم، قيمتها 1.8 مليون ريال.









وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 0.021%؛ إلى 18.322 مليار ريال (47.512 مليار دولار)؛ مقارنة بنحو 18.326 مليار ريال (47.516 مليار دولار) بجلسة أمس الثلاثاء.



