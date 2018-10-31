بورصة أبو ظبي تربح 5.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر









شهد سوق أبوظبي المالي خلال شهر أكتوبر تراجعاً متأثراً بهبوط كل من العقار والطاقة والبنوك، مسجلاَ التراجع الثاني شهرياً على التوالي.









وتراجع المؤشر العام في شهر بنسبة 0.68% الى مستوى 4901.87 نقطة، ليفقد نحو 33.49 نقطة.









وخلال أكتوبر ربح رأس المال السوقي نحو 5.475 مليار درهم لتصل الى 492.87 مليار درهم، مقابل 487.396 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.









وجرى التعامل على 1.325 مليار سهم مقابل 1.17 مليار سهم خلال أكتوبر، وبقيمة 3.416 مليار درهم مقارنة بـ3.50مليار درهم.





وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقار والطاقة والبنوك، فيما قلصت ارتفاعات كل من الاتصالات والخدمات من خسائر القطاع.





وانخفض قطاع العقار بنسبة 4.17% متأثراً بهبوط سهم الدار العقارية بنسبة 4.95%.





وانخفض أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 4.41% بفعل تراجع سهم دانة غاز بنسبة 2.54%، وطاقة بنحو 6.14%، كما انخفض سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 7.88%.





وكان قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعاً بنسبة 5.69% بفعل تراجع سهم أغذية المنخفض بنسبة 7.87%، وأسماك بنسبة 1.68%.





ونزل أيضاً خلال أكتوبر قطاع البنوك بنسبة 2.11% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسب2.68%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 3.05%





وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 5.07% بدعم من سهم إتصالات المرتفع بنفس النسبة.





وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 5.43% بدعم من سهم أبوظبي للفنادق بنسبة 16.67% متصدراً للأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال أكتوبر.







