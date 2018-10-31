الأسهم القيادية تصعد بمؤشر البحرين 0.14% بختام التعاملات





ارتفع سوق البحرين المالي، اليوم الأربعاء بدعم من أسهم القيادية.









وارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.14%، إلى المستوى 1314.73 نقطة، رابحاً 1.83 نقطة على مدى الجلسة؛ ليسجل الصعود عقب تراجعين.





وجرى تداول نحو 8.14 مليون سهم بقيمة 1.94مليون دينار مقابل 6.81 مليون سهم بسيولة وصلت قدرها إلى 1.83 مليون دينار بحريني.





وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنحو 0.36%، مدفوعاً بسهم بتلكو الذي صعد بنسبة وصلت إلى 0.81%.









كما ارتفع قطاع البنوك 0.16%، بدعم سهمي البحرين الكويت 0.92%، والأهلي المتحد بنحو 0.75%.









في نفس السياق، صعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، عبر ارتفاع سهم البحرين للتسهيلات 1.32%، على وقع النتائج المالية.





وصباح اليوم، أظهرت النتائج المالية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، تحقيق نموٍّ بصافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 14.77%.





وأظهرت النتائج تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.67 مليون دينار بحريني، مقابل 4.94 مليون دينار للفترة المقارنة من العام الماضي.







