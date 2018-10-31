طريقة عمل ليزي كيك النوتيلا

المقادير

- بسكويت : 2 باكيت (سادة)

- بودرة الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : 6 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبتين (كل علبة 125غم)

- شوكولاتة نيوتيلا : 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

- الشوكولاتة : 2 حبة (مذوبة، للتزيين)





طريقة التحضير

1. يكسر البسكويت إلى قطع متوسطة وتضاف إليه جميع المكونات ما عدا مكونات الزينة.





2. تخلط المكونات حتى تتمازج ثم توضع في قالب سيليكون مغطى بكيس نايلون لعدم التصاق الخليط.





3. توضع بالفريزر 5 ساعات إلى ليلة كاملة تخرج وتقلب.



