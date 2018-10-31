طريقة تحضير دجاج باللبن والثوم

المقادير

- الدجاج : 1000 gr (مقطّع أرباع)

- لبن زبادي : كوبان

- الثوم : 5 pcs (مهروس)

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة

- زيت ذرة : ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

اغسلي الدجاج جيداً، ودعيه في مصفاة ليتخلّص من الماء.

التتبيلة: في طبق زجاجي عميق، ضعي الروب والثوم والملح والفلفل والبهار والزيت، وقلّبي لتختلط المواد.

أضيفي قطع الدجاج، وقلّبي لتتغطى تماماً بالتتبيلة. غلّفي الطبق بقطعة من النايلون. وضعي الطبق في البراد لساعات عدة أولليلة كاملة.

سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. وأحضري طبق فرن مناسب.

ضعي قطع الدجاج في طبق الفرن، وزعي خليط التتبيلة، وغطي الطبق بقطعة من ورق الألومنيوم.

ضعي الطبق في الفرن لمدة ساعة، لينضج الدجاج تماماً.