المغربية عائشة البصري تحصد جائزة أفضل رواية عربية بمعرض الشارقة

حصدت الروائية والشاعرة عائشة البصري جائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب لسنة 2018، عن روايتها "الحياة من دوني"، الصادرة عن الدار اللبنانية المصرية ومكتبة الدارة العربية بالقاهرة.

وسلمها الجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وذلك خلال افتتاح المعرض اليوم الأربعاء 31 أكتوبر .

وتعد الكاتبة عائشة البصري من بين أهم الأصوات النسائية المعاصرة في المشهد الثقافي بالمغرب، إذ راكمت، كما وكيفا، إنتاجات إبداعية في جنسي الشعر والرواية، نذكر من بينها: "مساءات"، "أرق الملائكة"، "شرفة مطفأة"، "ليلة سريعة العطب" "حديث مدفأة: حقيبة فنية بالاشتراك مع الفنان عبد الله الحريري"، "صديقي الخريف: حقيبة فنية بالاشتراك مع الفنان محمد بناني"، "خَلوةُ الطير"، "ليالي الحرير" (رواية)، "حفيدات جريتا جاربو" (رواية)، "الحياة من دوني" (رواية).

عائشة البصري، عضو بيت الشعر واتحاد الكتاب بالمغرب. شاركت في عدة مهرجانات ثقافية، وتنشر مقالات في الشعر والتشكيل بمنابر مغربية وعربية.

ترجم شعرها إلى الفرنسية، والإسبانية، والكطلانية، والإنجليزية، والتركية، والسويدية، ولغات أخرى.