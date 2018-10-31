الدفاع الروسية: واشنطن تسلح النازحين في مخيم الركبان

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أيغور كوناشينكوف، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف على تسليح وحدات من نزلاء مخيم الركبان.

وأضاف: "تصرفات الولايات المتحدة غير المسؤولة واحتلالها لمناطق داخل سوريا، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل المخيم إلى مستوى كارثي".

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تسلح مجموعات داخل المخيم بشكل علني، بعد أن كانت تنفي ذلك في وقت سابق.

ويقع مخيم الركبان على أراض سورية ملاصقة للحدود مع الأردن ويعاني سكانه منذ تشكيله من أوضاع إنسانية بائسة.

ومؤخرا أصبحت الطرق سالكة إليه من الداخل السوري، وقبل ذلك كانت المنظمات الدولية ترسل المساعدات الإنسانية إلى قاطنيه عبر الأراضي الأردنية، وعدد سكان المخيم 85 ألف نازح وفق إحصائيات 2017.