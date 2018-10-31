إحباط ترويج 4 أطنان "مصاصات" فاسدة على الأطفال بأبو النمرس (صور)

أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 4 أطنان سناكس أطفال ومصاصات، على الأسواق بعد ضبطهم داخل مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس.

ووردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها أن "مختار. م. ا"، 38 سنة، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات السناكس، بدون ترخيص بمركز أبو النمرس ومقيم القليوبية، بإنتاج حلوى أطفال "مقرمشات، مصاصات، ومشروب سكري"، باستخدام مستلزمات مغشوشة ومكسبات طعم غير مسجلة، تربو، وطرحها بالأسواق مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين وخاصة الأطفال لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على خط إنتاج سناكس، 6 ماكينة تعبئة وتغليف سناكس بوزو، 350 كجم ذرة سناكس، معبأة داخل أجولة زنة الواحد 50 كيلو جرام بدون بيانات، 200 كيس سناكس زنة الواحد 5 جرامات، 14400 كيس داخل كراتين معدة للبيع زنة الواحد 20 جرامًا، 7200 كيس داخل كراتين معدة للبيع زنة الواحد 20 جرامًا مدون عليها تربو.

وكما تم ضبط 10 أجولة معبئة مصاصات زنة الواحد 50 جم، 48 برنيكا معبأة مشروب سكري بألوان صناعية زنة الواحدة 50 جم، وبلغ إجمالي مضبوطات المقرمشات 3 أطنان و671 كجم، والسناكس طن و460 كجم، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه جنح مركز شرطة أبو النمرس، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.