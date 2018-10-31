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أمانة عسير تسحب 169 طنًا من مياه الأمطار

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:33 م
أمانة عسير تسحب 169 طنًا من مياه الأمطار
أمانة عسير
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الفجر السعودي
 

تواصل فرق أمانة منطقة عسير الميدانية عملها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها مدينة أبها مساء أمس؛ حيث يعمل نحو 80 عاملًا ومراقبًا على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار مدعّمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للمساهمة في عودة الأمور إلى طبيعتها.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة ماجد الشهري، أن عدد البلاغات الواردة منذ مساء أمس لمركز العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث بلغ نحو 19 بلاغًا، والتي تركزت في أغلبها لتجمعات 169 طنًا من مياه الأمطار في عدد من المواقع، وعلى إثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في عدد من المواقع المتضررة في مدينة أبها وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرق، كما عملت الفرق على نظافة بعض المواقع في مدينة أبها، ومنها حي البديع، واليمانية، والوصايف، والجامعة.

 

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