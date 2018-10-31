قبل لقاء الترجي.. الأهلي يتفوق تاريخيًا على أندية شمال أفريقيا في دوري الأبطال
يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد الترجي التونسي في تمام الثامنة مساء الجمعة الموافق 2 نوفمبر، على استاد "برج العرب" ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما تأهل بطل تونس بعد تجاوز عقبة فريق أول أغسطس الانجولي.
ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية شمال أفريقيا (المغرب – تونس – ليبيا – الجزائر – مصر) في دوري أبطال أفريقيا:-
- تقابل الأهلي مع أندية شمال أفريقيا في 80 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز المارد الأحمر في 33 مباراة، وخسر 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 27 مباراة (10 سلبي – 17 إيجابي).
- سجل الأهلي 106 هدفًا واستقبلت شباكه 74 هدفًا
- خسر الأهلي ضد أندية شمال أفريقيا 4 مرات على ملعبه ووسط جمهوره، مقابل 8 انتصارات حققها خارج ملعبه.
- شهدت مباريات الأهلي أمام أندية شمال أفريقيا احتساب 17 ركلة جزاء (10 للأهلي- 7 لأندية شمال أفريقيا).
- واجه الأهلي أندية شمال أفريقيا 5 مرات في نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك أعوام 2005-2006-2007-2012-2017، نجح في التتويج باللقب 3 مرات وخسره مرتين فقط.