قبل لقاء الترجي.. الأهلي يتفوق تاريخيًا على أندية شمال أفريقيا في دوري الأبطال

يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد الترجي التونسي في تمام الثامنة مساء الجمعة الموافق 2 نوفمبر، على استاد "برج العرب" ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.





وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما تأهل بطل تونس بعد تجاوز عقبة فريق أول أغسطس الانجولي.



