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تباين المؤشرات الكويتية بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:28 م
تباين المؤشرات الكويتية بختام جلسة الأربعاء
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نيفين سمير
 

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأربعاء على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.08% و0.18% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.11%.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 0.53%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.96% للأول، و0.05% للثاني.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.84%، فيما تصدر سهم "كفيك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.53%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 22.1% إلى 15.72 مليون دينار مقابل 12.88 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 15% إلى 79.74 مليون سهم مقابل 69.35 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وتصدر "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول ببورصة الكويت على كافة المستويات، وذلك بكميات بلغت 12.23 مليون سهم بقيمة 2.53 مليون دينار، مُرتفعاً بنحو 0.5%.


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