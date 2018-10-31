تباين المؤشرات الكويتية بختام جلسة الأربعاء





أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأربعاء على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.08% و0.18% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.11%.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 0.53%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.96% للأول، و0.05% للثاني.





وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.84%، فيما تصدر سهم "كفيك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.53%.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم 22.1% إلى 15.72 مليون دينار مقابل 12.88 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 15% إلى 79.74 مليون سهم مقابل 69.35 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وتصدر "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول ببورصة الكويت على كافة المستويات، وذلك بكميات بلغت 12.23 مليون سهم بقيمة 2.53 مليون دينار، مُرتفعاً بنحو 0.5%.







