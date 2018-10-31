رئيس جامعة دمنهور يجتمع بطلاب كلية الآداب للإجابة على استفساراتهم (صور)

اجتمع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، مع طلاب كلية الآداب للرد على استفساراتهم ومتابعة سير العملية التعليمية.



ووجه رئيس جامعة دمنهور، كلمة للطلاب حثهم فيها علي التفوق في دراستهم، وطالبهم بممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أن بناء شخصية الطالب لا يكتمل بالدراسة فقط وإنما بممارسة باقي الأنشطة والمجالات.



وأضاف "صالح" أن الشائعات واحدة من أهم أساليب حروب الجيل الرابع والتي تعتمد على القدرات العقلية وهى تستهدف الشباب ولهذا يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب ليصبح الشباب ذو وعى وخبرة وتتقدم مصر على يد أبناؤها فكل الحروب والغزوات التي شهدها تاريخ مصرنا الغالية كانت بقصد الاستيلاء على ثروات مصر إلا أن مصر بشعبها وجيشها الوطني كانت دوما هي حائط الصد مما غير إستراتيجية الحروب بعد حرب 1973 وظهور مصطلح حروب الجيل الرابع والخامس عام 1980 على يد بعض الضباط الأمريكان لجعل مصر أمة غير منتجة وغير قادرة على حمل السلاح.



حيث يمكن إجمالها في حروف الكلمة الإنجليزية (P.S.T.E.L) يمثل الحرف الأول اختصارا للتحديات السياسية والثاني اختصارا للتحديات المجتمعية والشائعات التي يطلقها الإعلام وقوى الغرب لتدمير المشروعات القومية والإنجازات العملاقة والسيطرة على ثروات ومقدرات الوطن والثالث اختصارا للثورة التكنولوجية وسيطرتها على عقول الشباب والرابع التحديات الاقتصادية كما يمثل الخامس المؤسسات التشريعية والتي هي مصانة في القرآن والإنجيل فستظل مصر أمنه بشبابها الواعي.



وفي كلمتها أشارت الدكتورة حنان الشافعي إلي أهمية تحلى الطلاب بالعلم والأخلاق لأنه أساس بناء الشخصية كما لابد أن يكون لدى الطالب مهارات تواصل إيجابية وجيدة مع الآخرين كما لابد أن يتمتع الطلاب بالشخصية القيادية فشخصية طالب العلم على الأغلب تكون شخصية قيادية وقوية، وفي العادة تكون السمة القيادية فيها هي سمة فطرية في الذات، ومع ذلك فإنه من الممكن تطويرها وتحسينها، من خلال تعزيز ثقة الآخرين بالفرد وبناء روابط إيجابية معهم.



وفى نهاية اللقاء قام الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بالرد على استفسارات الطلاب لمعرفة مطالبهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم كما نوه صالح بأنه سيتم عمل بنك الأفكار بكل كلية ليقوم كل طالب بعرض أفكاره ومحاولة تطبيقها الاستفادة منها.