ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قبلة فنانة شهيرة لزوجها تثير غضب رواد "السوشيال ميديا" (فيديو)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:26 م
قبلة فنانة شهيرة لزوجها تثير غضب رواد السوشيال ميديا (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها البحريني محمد الترك لفت أنظار متابعيها وأثار الجدل بينهم.

 

 

تلقت الفنانة دنيا بطمة بعضاً من الانتقادات اللاذعة بسبب ظهورها خارجاً برفقة زوجها محمد الترك وهو يغازلها وهي تقبله ليعترض جمهورها بأن هذا التصر لا يليق بأن يصور وتتلقى بسببه كم هائل من التعليقات السيئة بالرغم من نسبة المشاهدة العالية للفيديو.

 

كانت هذه الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة دنيا بطمة بعدما ظهرت في أكثر من برنامج تلفزيوني وكشف هو عن حبه لزوجته ومؤازرتها له في محنته المرضية خاصةً وأنها لم تكشف رد فعلها بعد كشفه لمرضه علناً وهو ما أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة على تصرفها.

 

وكانت الفنانة دنيا بطمة قد أطلت عبر برنامج تلفزيوني مع أحد مقدمي البرامج المغربية وأشارت أن الكثيرات من الفنانات بل معظمهن خضعن للتجميل وقامت بذكر مجموعة من زميلاتها في الفن مع العملية التي خضعت لها لتتسبب بموجة من الانتقادات عليها.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 4:10:01 PM