قبلة فنانة شهيرة لزوجها تثير غضب رواد "السوشيال ميديا" (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها البحريني محمد الترك لفت أنظار متابعيها وأثار الجدل بينهم.

تلقت الفنانة دنيا بطمة بعضاً من الانتقادات اللاذعة بسبب ظهورها خارجاً برفقة زوجها محمد الترك وهو يغازلها وهي تقبله ليعترض جمهورها بأن هذا التصر لا يليق بأن يصور وتتلقى بسببه كم هائل من التعليقات السيئة بالرغم من نسبة المشاهدة العالية للفيديو.

كانت هذه الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة دنيا بطمة بعدما ظهرت في أكثر من برنامج تلفزيوني وكشف هو عن حبه لزوجته ومؤازرتها له في محنته المرضية خاصةً وأنها لم تكشف رد فعلها بعد كشفه لمرضه علناً وهو ما أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة على تصرفها.

وكانت الفنانة دنيا بطمة قد أطلت عبر برنامج تلفزيوني مع أحد مقدمي البرامج المغربية وأشارت أن الكثيرات من الفنانات بل معظمهن خضعن للتجميل وقامت بذكر مجموعة من زميلاتها في الفن مع العملية التي خضعت لها لتتسبب بموجة من الانتقادات عليها.