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9 آلاف "صفحة إباحية" بهيئة حكومية أمريكية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:15 م
9 آلاف صفحة إباحية بهيئة حكومية أمريكية
شبكة إلكترونية - أرشيفية
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وكالات
 

تعرضت الشبكة الإلكترونية الخاصة بهيئة حكومية أمريكية، إلى برمجيات خبيثة "فيروسات"، تبين أنها جاءت من مواقع إباحية، وذلك بسبب سلوك مشين صدر عن موظف بها.

 

واكتشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن شبكتها تعرضت لفيروسات، بعد أن قام موظف فيدرالي فيها بتصفح نحو 9 آلاف صفحة من مواقع إباحية من داخل الشبكة.

 

وكشف تقرير، أن الهيئة الحكومية اكتشفت سلوك الموظف خلال حملة تدقيق أمنية للشبكة الإلكترونية، موضحا أن الموظف كان يتصفح مواقع إباحية خلال ساعات العمل، على جهاز الكمبيوتر التابع للهيئة.

 

وكانت معظم المواقع التي زارها الموظف، مواقع إباحية روسية وتحتوي على فيروسات، انتقلت إلى الكمبيوتر ومنه إلى الشبكة الإلكترونية للهيئة، حسب ما ذكر موقع "واشنطن بوست".

 

كما قام الموظف بحفظ بعض الصور الإباحية على ذاكرة تخزين متنقلة "يو إس بي"، غير مصرح له باستخدامها وتوصيلها بكمبيوتر العمل، بالإضافة إلى تخزين صور أخرى على هاتفه المحمول، المصاب أيضا بالفيروس.

 

وكشفت التقرير، أن الموظف، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لم يعد يعمل لدى الهيئة الحكومية، لافتة إلى أنها ستتبع قوانين أكثر صرامة في المستقبل.

 

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