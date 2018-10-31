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عاجل- بيان ناري من اللجنة الأولمبية للرد على خطابات الزمالك

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:12 م
عاجل- بيان ناري من اللجنة الأولمبية للرد على خطابات الزمالك
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هاني عصام -علي نبوي -علاء خليف
 

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيان رسمي اليوم يتمسك فيه بعرض جميع الأوراق والمكاتبات المدعى نسبتها كذبا إليها على الجميع الجهات المختصة لبيان ماهيتها وحقيقة نسبتها وإتخاذ الإجراء القانوني حيال ذلك وملاحقة المتسبب. 


وأوضح بيان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أنه نظرا للجدل المثار في الأونة الأخيرة بوجود ثمة خطابات يدعى أنها منسوبة لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ومتبادلة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأن هذه الخطابات مجهولة المصدر حملت عبارات مسيئه تمس رموزا عظيمة بالدولة وقد قام رئيس نادي الزمالك بإذاعتها أثناء لقاء عقد بمقر النادي يوم الجمعة الموافقة 26/10/2018 ، حيث تؤكد اللجنة الأولمبية أن هذه الخطابات غير صحيحه وأن محتواها مزعوم ولم يصدر من اللجنة الأولمبية. 


وأكد بيان اللجنة الأوليمبية أن محتوى هذه الخطابات الغير صحيح والمزعوم يعتبر جريمة جنائية وسقطة أخلاقية ولذلك تطالب بعرضها وتقديمها من أجل إظهار الحقائق وملاحقة المتسبب بها بكافة الطرق القانونية. 


وشدد بيان اللجنة الأولمبية المصرية على تقديره لدور مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبدالعال ودورهم في إقرار قانون الرياضة والعمل على تعظيم دور الحركة الأولمبية في مصر.

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