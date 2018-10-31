ارتفاع إنتاج روسيا من النفط إلى مستوى قياسي فى أكتوبر

قال مصدر فى قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الروسى لرويترز اليوم الأربعاء، إن إنتاج روسيا النفطى ارتفع إلى مستوى قياسى هو الأعلى فيما بعد الحقبة السوفيتية عند 11.41 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر الجارى من 11.36 مليون برميل يوميا فى سبتمبر الماضى.









وزاد إنتاج النفط الروسى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار للنفط تقودهم روسيا فى يونيو 2018، لتخفيف القيود على الإنتاج والالتزام بمستويات الإنتاج المحددة فى اتفاق أُبرم فى فيينا فى عام 2016.





ويعزز ارتفاع أسعار الخام الزيادات فى الإنتاج مع تأهب الأسواق لشح الإمدادات فور تطبيق عقوبات أمريكية على إيران فى نوفمبر المقبل.



