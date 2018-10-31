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الطائرة يوجه الدعوة للأندية و لجماهير مصر لمؤازرة المنتخب في البطولة العربية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:08 م
الطائرة يوجه الدعوة للأندية و لجماهير مصر لمؤازرة المنتخب في البطولة العربية
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دينا نبيل
 

وجه الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم، الدعوة لجميع الأندية، لحضور منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في الأيام المتبقية ، الخميس و الجمعة و السبت.

 

وتستضيف مصر البطولة العربية للكرة الطائرة رقم 21 رجال، بالصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي، و التي يشارك فيها 7 دول وهي العراق و فلسطين و البحرين و عمان و الجزائر و الأردن بجانب مصر البلد المضيف.

 

وقال أحمد عبد الدايم، مدير البطولة، إنه تم إرسال الدعوة لكل الأندية لحضور فرق الناشئين و الناشئات و الشباب و الشابات، لمؤازرة منتخب مصر الذي ينافس على حسم اللقب .

 

ووجه عبد الدايم الدعوة للجماهير لتشجيع المنتخب المصري للكرة الطائرة، مؤكدًا أن الدخول وحضور المباريات "مجاني".

 

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في جميع مبارياته منذ انطلاق البطولة ، حيث فاز على كل من الأردن و الجزائر و العراق، و يلاقي فلسطين غدًا الخميس.




المزيد عن: منتخب مصر كورة كرة سلة رياضة البطولة العربية
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