الطائرة يوجه الدعوة للأندية و لجماهير مصر لمؤازرة المنتخب في البطولة العربية
وجه الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم، الدعوة لجميع الأندية، لحضور منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في الأيام المتبقية ، الخميس و الجمعة و السبت.
وتستضيف مصر البطولة العربية للكرة الطائرة
رقم 21 رجال، بالصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي، و التي يشارك فيها 7 دول
وهي العراق و فلسطين و البحرين و عمان و الجزائر و الأردن بجانب مصر البلد المضيف.
وقال أحمد عبد الدايم، مدير البطولة، إنه
تم إرسال الدعوة لكل الأندية لحضور فرق الناشئين و الناشئات و الشباب و الشابات، لمؤازرة
منتخب مصر الذي ينافس على حسم اللقب .
ووجه عبد الدايم الدعوة للجماهير لتشجيع
المنتخب المصري للكرة الطائرة، مؤكدًا أن الدخول وحضور المباريات "مجاني".
جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في جميع مبارياته
منذ انطلاق البطولة ، حيث فاز على كل من الأردن و الجزائر و العراق، و يلاقي فلسطين
غدًا الخميس.