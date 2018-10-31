عاجل.. الذهب يواصل التراجع متأثرًا بهبوط سعر الأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 3 جنيهات، متأثرا تراجع سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1217 دولارا بقيمة 7 دولارات. ليسجل عيار 21 نحو 609 جنيهات للجرام.





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 522 جنيها، فيما سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 609 جنيهات، وسجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 695 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 4892 جنيها.