"HMD" تزود هاتفها الذكي Nokia 6.1 بأندرويد 9

أعلنت شركة HMD العالمية المطّورة لأجهزة نوكيا بأنّ الهاتف الذكي Nokia 6.1 قد بدأ باستقبال نظام التشغيل أندوريد 9 باي Andorid PieTM بتاريخ 30 أكتوبر، وبالتالي فإنّه يعتبر ثاني هاتف ذكي ضمن محفظة الشركة يتلقى أحدث إصدارت من أندرويد خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر من وصول التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس Nokia 7 Plus.

يأتي الهاتف الذكي الجديد محمّلاً بأحدث البرامج من جوجلGoogle ، كما يعزز المزايا المتواجدة في نظام التشغيل أندرويد 8.0 أوريو Android 8.0 OreoTM. ومن جهة أخرى، يركّز نظام التشغيل أندرويد 9 باي Android 9 Pie على تقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، مما يمنح المستخدمين تجارب شخصية أكثر تخصيصاً.

يعتبر الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 أسرع من الهاتف الذكي السابق بنسبة 60%، وذلك بفضل المنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراجون 630 Qualcomm® Snapdragon™ 630. كما يقدم الآن مزايا محسّنة تشمل البصريات المزدوجة Dual-Sight وبصريات ZEISS ومنفذ الشحن السريع USB-C، والصوت المكاني من نوكيا وتجارب نقية وآمنة ومواكبة لآخر التحديثات من نظام التشغيل أندرويد أوريو Andorid OreoTM.

وقد تمّ اختيار الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 من قبل جوجل Google للإنضمام إلى عائلة أندرويد ون Android One وكذلك أجهزة جوجل بيكسل. وتساعد تقنية App Action المستخدمين على إنجاز المهام بصورة أسرع من خلال التنبوء بخطوتهم التالية وعرض الإجراء المناسب على الفور.

وعلاوة على ما تقدمه البطارية في الهاتف الذكي Nokia 6.1 من مزايا متفوقة وعمر طويل، فإنّه مع نظام التشغيل الجديد أندرويد 9 باي Android 9 Pie، قد أصبحت البطارية أكثر كفاءة وقوة بفضل ميزة Adaptive Battery، التحديث الذي يستخدم تقنيات التعلّم العميق لفهم أنماط الإستخدام وتحديد أولوية طاقة البطارية وتخصيصها لأهم التطبيقات.