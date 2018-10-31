حلول ذهبية لمعالجة السمنة لدى الأطفال

الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر الأشخاص عرضة للاكتئاب، لذا يجب تشجيعهم لتغيير سلوكهم، وخاصة بين الأطفال لأن السمنة نتائجها سيئة عليهم فيجب على الام أخذ حذرها جيدا لإجاد الحلول اللازمة للتخلص من السمنة لديهم، ومن الحلول والنصائح ما يلي:-





- تأكدي من عدم وجود مشكلات نفسية لدى الطفل، فإذا كانت زيادة الوزن لديه مفاجئة وفي فترة معينة، مثلاً كانت هناك مشكلات أسرية أو مشكلات في المدرسة، وفاة أحد من أفراد الأسرة، فالأغلب أنها مشكلة نفسية ويحتاج طفلك الذهاب إلى اختصاصي نفسي.





- نظمي غذاءه بالتعاون مع اختصاصي تغذية مع مراعاة عمره، فلا تخفضي وزنه في مرحلة الطفولة المبكرة.





- حددي ساعات لجلوسه أمام التلفاز والأجهزة، ورافقيه في رياضة المشي ومن الممكن اللعب معه في الحديقة فهذا يزيد من نشاطه ويزيد من قوة علاقتكما .





- اعطيه بدل السكريات الفواكه الطازجة والمجففة، ويمكن إعطاؤه الحلويات بكميات قليلة وقطع صغيرة حتى لا يتناولها سراً، وقدمي له الأطباق بطريقة طفولية مبتكرة.





- لا تكافئيه بالطعام أو الحلويات.





- اجعليه يرافقك عند شراء الأغذية الصحية أو اجعليه يشاهدك وأنتِ تحضرينها وخذي رأيه في طريقة التقديم، واساليه عن الوجبات التي يحبها.



