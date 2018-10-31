شاهد.. الصور الأولي لنجوم فيلم "خلي بالك من اللي جاي"
تجربة سينمائية خاصة تعتمد علي الكوميديا الاجتماعية وترصد واقع المجتمع المصري بكل فئاته هذا محور أحداث فيلم "خلي بالك من اللي جاي" الذي اقترب المخرج عادل الأعصر علي الانتهاء من تصوير الفيلم الانتاج الأول لرجل الأعمال عريان فهيم الذي يجهز للتواجد سينمائيا بعدة مشروعات سينمائية في الفترة القادمة بعد أن قرر دخول الساحة الفنية.
الفيلم تأليف حمدي يوسف، وبطولة جماعية يضم رانيا يوسف، ومجدي كامل، وصلاح عبد الل، وادوارد، وسارة سلامة، أحمد سلامة، ونور فخري، وسليمان عيد، وعصام كاريكا، ومجدي شكري وعبد الحميد وعلاء زينهم واحمد منير ووضع له الموسيقي الموسيقار هاني مهني، ومدير التصوير نزار شاكر واستايلست مها بركة ومونتاج غادة عز الدين والماكساج طارق علوش ومهندس الديكور محمد المعتصم.