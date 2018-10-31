شاهد.. الصور الأولي لنجوم فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

تجربة سينمائية خاصة تعتمد علي الكوميديا الاجتماعية وترصد واقع المجتمع المصري بكل فئاته هذا محور أحداث فيلم "خلي بالك من اللي جاي" الذي اقترب المخرج عادل الأعصر علي الانتهاء من تصوير الفيلم الانتاج الأول لرجل الأعمال عريان فهيم الذي يجهز للتواجد سينمائيا بعدة مشروعات سينمائية في الفترة القادمة بعد أن قرر دخول الساحة الفنية.



