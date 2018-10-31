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مهاجم الترجي يهدد الأهلي برسالة نارية قبل موقعة نهائي إفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:03 م
مهاجم الترجي يهدد الأهلي برسالة نارية قبل موقعة نهائي إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

قال هيثم الجوينى، مهاجم الترجى التونسى، أن فريقه يضع أمامه هدف واحد أساسي هذا الموسم وهو الفوز باللقب الإفريقى، بعد الوصول للنهائى أمام الأهلى.

 

وتابع نجم الترجي فى تصريحات إذاعية تونسية، أن فريقه تعلم الدرس جيدًا بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا النسخة الماضية على يد الأهلى على ملعبنا برادس.

 

وتابع الجوينى: "سنفعل كل شىء للفوز بالبطولة".

 

ويلتقى الأهلى والترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش فى برج العرب بالإسكندرية.

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