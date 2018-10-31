"الكهرباء": 67.8 استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة





انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى قام باستعراض الجهود التى يبذلها القطاع لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.





وخلال انعقاد الجمعية، استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالى 2017/2018، حيث تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية الى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 196,7مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق .





وتضمنت الإنجازات ايضا الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة لاستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة بالإضافة التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.





وأوضح رئيس القابضة خلال استعراضه ما تم إنجازه، أنه انخفض معدل استهلاك الوقود مولد الى 206,3 جرام / ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد لتخفيض نسب الفقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.





وأوضح أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالى 67,8 مليار جنيه منها حوالى 20,7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بنى سويف).





وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35,1 مليون مشترك بنسبة تطور 4 % عن العام السابق منهم حوالى 5,88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من اجمالى عدد المشتركين.





وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ ك.و.س مباع 99 قرش /ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62,4 قرش /ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية .





كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة اجراءات سيكون لها بالغ الاثر الايجابى لتفادى تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها:





الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية وصدر بذلك منشور السيد وزير المالية رقم 12 لسنة 2018 .





الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الاعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج )التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% من المديونية نقداً وجدولة باقى المديونية خلال مدة 36 شهر .





الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونية على اقساط شهرية لمدة 60 شهر مع سداد الاصدرات الشهرية بنسبة 70% نقداً .







