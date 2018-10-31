خبر سار لجماهير الأهلي قبل نهائي إفريقيا

كشف مصدر فى الجهاز الفنى بنادى الأهلى، موقف أحمد فتحى، الظهير الأيمن لنادى الأهلى، النهائي من اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر إن الجوكر يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية، ولكنها لن تمنعه من خوض المباراة، رغم غيابه عن التمرين الجماعى للفريق أمس، وأنه سيشارك في نهائي إفريقيا أمام الترجي.

وكان فتحي قد غاب عن مران الفريق بالأمس بسبب شكواه من الام في العضلة الأمامية.