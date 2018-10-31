ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خبر سار لجماهير الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:57 م
خبر سار لجماهير الأهلي قبل نهائي إفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف مصدر فى الجهاز الفنى بنادى الأهلى، موقف أحمد فتحى، الظهير الأيمن لنادى الأهلى، النهائي من اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وقال المصدر إن الجوكر يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية، ولكنها لن تمنعه من خوض المباراة، رغم غيابه عن التمرين الجماعى للفريق أمس، وأنه سيشارك في نهائي إفريقيا أمام الترجي.

 

وكان فتحي قد غاب عن مران الفريق بالأمس بسبب شكواه من الام في العضلة الأمامية.

المزيد عن: نهائي افريقيا كورة فتحي رياضة جماهير الاهلي الترجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 2:20:01 PM