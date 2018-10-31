لإطلالة ناعمة كالفاشينيستات.. عبايات بألوان مبهجة (صور)

اخترنا لكِ تشكيلة عبايات بألوانات مبهجة لغطلالة نهارية منعشة كالفاشينيستات، اختاري ما يتناسب مع ذوقك.





لقد ظهرت العديد من الفاشينيستا بعبايات تجمع بين الأبيض والبيج، تلك الألوان الرقيقة تساعد في تحسين حالتك المزاجية عند ارتدائها.





وقد اعتمدت مدونات الموضة المحجبات عبايات بقصّة مفتوحة من الأمام، مثل عباءة الفاشينيستا آسيا Ascia، بصيحة الألوان المتدرجة Ombre، والتي نسقت معها أزياء وحجاباً باللون الأبيض وحقيبة باللون البيج.





وكذلك عباية الفاشينيستا الكويتية مريم محمد البيج بصيحة الكاب Cape، والتي ارتدت معها كنزة بأكمام طويلة باللون الأبيض.





أيضاً اختارت الفاشينيستا فاطمة حسام Fatma Husam عباءة بيج بقماش الكريب الفخم، ونسقت معها فستاناً أبيض يظهر من العباية المفتوحة من الأمام.





وأحببنا إطلالة الفاشينيستا أمية زين Omaya Zein بالعباية البيج المفتوحة من الأمام والفستان الأبيض الناعم.





وبالأسلوب نفسه، بدت إطلالة الفاشينيستا صوفيا غودسون Saufeeya Goodson جذّابة بالعباية البيج المفتوحة مع الفستان الأبيض.



