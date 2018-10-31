تقرير: القاهرة أسرع الوجهات السياحية نموا على مستوى العالم خلال 2017
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:57 مهديل هاشم
قال المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره السنوي إن قطاع السياحة في القاهرة شهد نموا بنسبة 34.4% من حيث الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة خلال عام 2017.
وأضاف أن جزيرة ماكاو الصينية جاءت في المركز الثاني بنسبة نمو 14.2%، ثم إسطنبول ودبلن بنسبة 13.1% و11.5% على التوالي.
وأرجع التقرير النمو الذي سجلته القاهرة إلى الاستقرار السياسي والأمني، فضلا عن رفع القيود عن السفر إلى مصر.
وأضاف أن جزيرة ماكاو الصينية جاءت في المركز الثاني بنسبة نمو 14.2%، ثم إسطنبول ودبلن بنسبة 13.1% و11.5% على التوالي.
وأرجع التقرير النمو الذي سجلته القاهرة إلى الاستقرار السياسي والأمني، فضلا عن رفع القيود عن السفر إلى مصر.
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