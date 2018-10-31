تقرير: القاهرة أسرع الوجهات السياحية نموا على مستوى العالم خلال 2017

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره السنوي إن قطاع السياحة في القاهرة شهد نموا بنسبة 34.4% من حيث الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة خلال عام 2017.



وأضاف أن جزيرة ماكاو الصينية جاءت في المركز الثاني بنسبة نمو 14.2%، ثم إسطنبول ودبلن بنسبة 13.1% و11.5% على التوالي.



وأرجع التقرير النمو الذي سجلته القاهرة إلى الاستقرار السياسي والأمني، فضلا عن رفع القيود عن السفر إلى مصر.

