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تقرير: القاهرة أسرع الوجهات السياحية نموا على مستوى العالم خلال 2017

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:57 م
تقرير: القاهرة أسرع الوجهات السياحية نموا على مستوى العالم خلال 2017
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هديل هاشم
 
قال المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقريره السنوي إن قطاع السياحة في القاهرة شهد نموا بنسبة 34.4% من حيث الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة خلال عام 2017.

وأضاف أن جزيرة ماكاو الصينية جاءت في المركز الثاني بنسبة نمو 14.2%، ثم إسطنبول ودبلن بنسبة 13.1% و11.5% على التوالي.

وأرجع التقرير النمو الذي سجلته القاهرة إلى الاستقرار السياسي والأمني، فضلا عن رفع القيود عن السفر إلى مصر.
المزيد عن: عام 2017 النمو القاهرة اﻟﻌﺎﻟﻢ اسرع الوجهات السياحية
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