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"حساب المواطن" يحدد موقفه من مبالغ المستفيد "غير المستخدمة"

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:53 م
حساب المواطن يحدد موقفه من مبالغ المستفيد غير المستخدمة
حساب المواطن - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أكد برنامج خدمة العملاء التابع لحساب المواطن، اليوم الأربعاء، عدم صحة استرجاعه مبالغ الدعم في حال عدم سحب المستفيدين لها من حساباتهم البنكية، بعد فترة محددة.

 

وتلقت خدمة العملاء بحساب المواطن، سؤالًا من مغردة تحمل اسم "شجن"، قالت فيه: "هل فعلًا يتم استرجاع المبالغ إذا لم استخدمها وبقيت بحسابي البنكي لمدة معينة؟".

 

وعلقت خدمة العملاء على سؤال المغردة بتأكيدها أنه "لا يتم استرجاع المبالغ المودعة من قبل حساب المواطن".

 

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