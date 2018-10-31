"حساب المواطن" يحدد موقفه من مبالغ المستفيد "غير المستخدمة"
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:53 مالفجر السعودي
أكد برنامج خدمة العملاء التابع لحساب المواطن،
اليوم الأربعاء، عدم صحة استرجاعه مبالغ الدعم في حال عدم سحب المستفيدين لها من حساباتهم
البنكية، بعد فترة محددة.
وتلقت خدمة العملاء بحساب المواطن، سؤالًا
من مغردة تحمل اسم "شجن"، قالت فيه: "هل فعلًا يتم استرجاع المبالغ
إذا لم استخدمها وبقيت بحسابي البنكي لمدة معينة؟".
وعلقت خدمة العملاء على سؤال المغردة بتأكيدها
أنه "لا يتم استرجاع المبالغ المودعة من قبل حساب المواطن".
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان حساب المواطن المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية