حيلة ذكية للعثور على هاتفك الضائع بسهولة

يعاني الكثير من الأشخاص في بعض الأحيان من فقدان هواتفهم المحمولة وخاصة إذا كان في الوضع الصامت، ولكن اكتشفت طريقة جديدة للعثور على الهاتف حتى وإن كان في الوضع صامت بكل سهولة، وخاصة إذا كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.





وإذا كنت من مستخدمي أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS سواءً كان ذلك آيفون أم آيباد، يمكنك الدخول عبر جهاز الكمبيوتر إلى موقع me.com، ثم تسجيل الدخول بحساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر App Store.





وبعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبحث الموقع عن الهاتف ويحدد موقعه على الخريطة على شكل نقطة خضراء.





قم بالضغط على النقطة الخضراء، واختر زر تشغيل صوت Play Sound. وعندها ستسمع صوت طنين متكرر صادر من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.





وأما بالنسبة لمستخدمي أجهزة أندرويد سواءً من سامسونغ أو هواوي أو غيرها، لا يختلف الأمر كثيراً، بحسب وكالات.





فقط عليك الدخول إلى الموقع الخاص بشركة غوغل، وعندها يجب تسجيل الدخول بحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، أي ذلك الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play.





عند تسجيل الدخول يتم البحث عن الجهاز، ويعرض الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، ويظهر على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتاً يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.



