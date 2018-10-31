وكيل "صحة النواب" من جنيف: "عبدالعال رفض النقاش حول المثليين"

قالت النائبة إيناس عبد الحليم وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تحدث عن دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي أمام الاتحاد البرلماني الدولي، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في جنيف.

وقالت عبدالحليم، أن "عبد العال" رفض مناقشة موضوع المثليين وإدراجه على جدول الاجتماعات، حيث أكد في كلمته خلال المناقشة العامة للجمعية، على أن هناك موضوعات أخرى أولى بالاهتمام وأنه يجب أن يعطيها الاتحاد البرلماني الدولى الأولوية مثل الحق في التعليم والتنمية في البلدان الفقيرة، بدلًا من إقحام موضوعات جدلية لا يصح ولا يجب أن تمثل أولوية على أجندة عمل منظمة مهمة مثل الاتحاد البرلماني الدولي وأن تستهلك وقتها الثمين.

وتابعت عضو مجلس النواب: "وبالفعل رفضت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إدراج موضوع يتعلق بحقوق المثليين، على جدول أعمال اللجنة الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واتخذت الوفود العربية والإسلامية المشاركة في تلك الاجتماعات موقفًا موحدًا برفض مناقشة هذا الموضوع، مما أدى في النهاية إلى رفض إدراجه على جدول أعمال اللجنة.

وأكد، أن وزن مصر الدولي ظهر جليًا من خلال مشاركتنا كوفد برلماني بفعاليات المؤتمر، من خلال ما تلقيناه من رسائل ايجابية حول خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس السيسي، وأننا نسير على النهج الصحيح.