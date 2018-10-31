تعرفي على نصائح الخبراء للعناية بالبشرة

للحفاظ على بشرة صحيّة ونقية، عليكم الاهتمام والعناية بها، لذا نقدم لكم نصائح الخبراء للعناية بالبشرة والحفاظ عليها من الشوائب والحبوب، وهي:-





1- البثور: إنّ محاولة الضغط على البثور، مهما كان حجمها أو درجة التهابها، لن يجعلها أفضل، ولن يسرّع عمليّة زوالها. الواقع أنّ الضغط على البثور، يؤدّي إلى نتيجة واحدة وأكيدة، وهي مزيد من الاحمرار والالتهاب، وصولًا إلى ندوب نهائيّة.





2- عدم وضع اليدين على الوجه: غالبًا ما تكون اليدان محمّلتين بالبكتيريا، لذلك فإنّ ملامسة الوجه، أو محاولة الضغط على البثور، سوف يفاقمان المشكلة، إذ حينها تصبح بشرة الوجه معرّضة لمزيد من المواد الملوِّثة.





3- عدم المبالغة في شراء مستحضرات العناية بالبشرة: صحيح أنّ الإعلانات الترويجيّة غالبًا ما تكون مغرية، إذ تضع في الواجهة صورة شابة تتمتّع ببشرة ملساء ونديّة. في المقابل، إنّ المبالغة في إنفاق ميزانيات طائلة لشراء مستحضرات العناية بالبشرة، لن تفي بالغرض، ولن تضمن بشرة نقيّة. لا بل على العكس، إنّ مزج بعض مستحضرات العناية بالبشرة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبيّة. إذ إنّ الكثير من المنتجات يمكن أن تسدّ المسام. كذلك، لا ينبغي، على سبيل المثال، استخدام الريتينول ومكوّنات التقشير الأخرى - كحمض الساليسيليك وحامض الغليكوليك وبيروكسيد البنزويل - في الوقت نفسه، لأنّ البشرة يمكن أن تجفّ تمامًا.





4- كريم الوقاية من الشمس: في أكثر من تقرير، ركّزنا على أهمية استخدام كريم الوقاية من الشمس بشكل يوميّ، حتى في الأجواء الغائمة، خبراء العناية بالبشرة والاختصاصيون في الأمراض الجلدية، يؤكّدون أنّ تطبيق كريم الوقاية من الشمس هو أهم خطوة للعناية بالبشرة، لأنّه يحمي من ضرر الجذور الحرة التي يمكن أن تسبّب سرطان الجلد والعلامات المبكِّرة للشيخوخة.





5- نصيحة سريعة: حاولي إضافة بضع قطرات من السائل المضيء (Luminizer)، أو البرونزر، أو حتى القليل من كريم الأساس السائل (الفاونديشن) إلى كريم الوقاية من الشمس، بهدف تجنّب ذاك اللون الشبحيّ المزعج.





6- لا تستثني العنق: تطبيق كريمات العناية بالبشرة، ينبغي أن يشمل منطقتَيّ العنق وأعلى الصدر أحيانًا. يرى اختصاصيو العناية بصحة البشرة، أنّ العنق، كبشرة الوجه، يحتاج إلى اهتمام أيضًا، لأنّه معرّض للإصابة بالعلامات نفسها لتلف الجلد.



