"التضامن": صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصراف الآلي غدا

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق الأول من شهر نوفمبر لـ7.6 مليون مستفيد بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأضافت "والي"، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من الخميس، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر.

وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.