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منى الشاذلي تستضيف إليسا بعد شفائها من سرطان الثدي.. غدًا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:35 م
منى الشاذلي تستضيف إليسا بعد شفائها من سرطان الثدي.. غدًا
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الفجر الفني
 
تحل النجمة إليسا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في أول ظهور لها في التليفزيون منذ إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، وشفائها منه مع طرح ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، وذلك في برنامج "معكم" المذاع على قناة CBC، في حلقة من جزءين يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً.

وتكشف إليسا كواليس اتخاذها قرار إعلان إصابتها وتعافيها من السرطان عن طريق كليب ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".

يذكر أن برنامج "معكم" يذاع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.
منى الشاذلي تستضيف إليسا بعد شفائها من سرطان الثدي.. غدًا
منى الشاذلي تستضيف إليسا بعد شفائها من سرطان الثدي.. غدًا
منى الشاذلي تستضيف إليسا بعد شفائها من سرطان الثدي.. غدًا
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