وصفة شاي بذور الكتان للتخسيس

إليكِ عزيزت وصفة شاي بذور الكتان للحصول على قوام ممشوق، وجسم رشيق في حالة اتباعك نظام غذائي معين فهو سيساعدك للحصول على الوزن المطلوب:-





المكوِّنات:

3 ملاعق من بذور الكتان وليتر من الماء.





طريقة التحضير:

يُغلى الماء جيِّدًا، ثمَّ تُضاف بذور الكتان إليه، وتُطفأ النار. يُغطَّى هذا المشروب، ويُترك لليوم التالي.

ويُشرب قبل تناول وجبات الطعام.