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وصفة شاي بذور الكتان للتخسيس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:36 م
وصفة شاي بذور الكتان للتخسيس
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إليكِ عزيزت وصفة شاي بذور الكتان للحصول على قوام ممشوق، وجسم رشيق في حالة اتباعك نظام غذائي معين فهو سيساعدك للحصول على الوزن المطلوب:-

المكوِّنات: 
3 ملاعق من بذور الكتان وليتر من الماء.

طريقة التحضير:
يُغلى الماء جيِّدًا، ثمَّ تُضاف بذور الكتان إليه، وتُطفأ النار. يُغطَّى هذا المشروب، ويُترك لليوم التالي. 
ويُشرب قبل تناول وجبات الطعام. 
والجدير بالذكر أنَّه يجب شرب هذا الشاي لعشرة أيَّام متتالية، وذلك لأربع مرَّات يوميًّا، لبلوغ هدف تخسيس الوزن.
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