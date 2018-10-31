ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالسيدة زينب

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "م.م"، 35سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد وتخزين لحوم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 5 أطنان "مقطعات لحوم، دهون، وأحشاء"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.