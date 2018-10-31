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مشتريات أجنبية تصعد ببورصة مصر 1.6% بمنتصف التعاملات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:35 م
مشتريات أجنبية تصعد ببورصة مصر 1.6% بمنتصف التعاملات
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نيفين سمير
 

واصلت مؤشرات  البورصة المصرية الارتفاع بمنتصف جلسة اليوم الأربعاء، بدعم مشتريات الأجانب وشراءمؤسسي علي قيادات السوق .

وربح رأس المال السوقى نحو 4.5 مليار جنيه عند  مستوى 755,7 مليار مقابل مستوي 747,6  مليار جنيه خلال الجلسة الماضية.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد صعد مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى      13377.32  نقطة،  وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة  2.3% محققًا مستوى 696.46 نقطة وارتفع "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.03% محققا مستوى   1742.98 نقطة.

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