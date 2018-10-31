الخطيب يحفّز لاعبات سلة الأهلي للفوز بلقب البطولة العربية

كشف إيهاب الألفي، المدير الفني لسلة سيدات النادي الأهلي عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي أمس الثلاثاء عقب مباراة الأهلي والأمل التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة العربية للأندية، التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 108-99.





وقال الألفي أنه فوجئ باتصال هاتفي من الكابتن الخطيب بعد المباراة هنأه على الفوز، وأثنى على أداء اللاعبات البطولي في المباراة وسلوكهم المميز وأدائهم وقتالهم في أشواط المباراة حتى آخر ثانية؛ من أجل الوصول للمباراة النهائية اليوم أمام بطل لبنان.





وأكد الألفي على أن رئيس النادي حرص على نقل تحياته لكل لاعبات الأهلي بعد المجهود الكبير والأداء المميز، مشددا له ثقته في حصدهن للقب البطولة اليوم بعد هذا المجهود الرائع.





وأشار الألفي أن الكابتن الخطيب طالبه باستمرار ظهور اللاعبات بهذه الروح المعروفة عنهم والتي قادتهم للنهائي وأن لا يفكروا في النتيجة؛ لأنها بيد الله مشددا على سعادته الكبيرة بما قدموه على مدار البطولة، وأن جماهير الأهلي المساندة للفريق منذ انطلاق تنتظر اكتمال فرحتهم بهذا اللقب اليوم.





وأكد الألفي الاتصال الهاتفي من الكابتن الخطيب كان له أثر ايجابي على اللاعبات اللاتي تعاهدن على بذل أقصى جهد في لقاء اليوم من أجل التتويج باللقب.