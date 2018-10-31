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شبكة قنوات "dmc" وراديو 9090 راعي إعلامي لمونديال القاهرة لدراما رمضان ٢٠١٨

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:39 م
شبكة قنوات dmc وراديو 9090 راعي إعلامي لمونديال القاهرة لدراما رمضان ٢٠١٨
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اسلام سعفان
 
اتفق مسؤلى مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، مع شبكة قنوات dmc وراديو ٩٠٩٠، على ان يصبحا الرعاة الإعلاميين للمونديال فى دورته الثامنة، والتى تقام بداية من ٦ نوفمبر وحتى ١٠ نوفمبر.

وأعلن الاتحاد العام للمنتجين العرب عن إطلاق استفتاء الدراما لعام ٢٠١٨، والذى تعلن نتائجه خلال فاعليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بداية من ٦ نوفمبر المقبل، ويعد هذا الإستفتاء الأول من نوعه فى مسابقات المونديال، والتى اعتمدت خلال السنوات السابقة على قرارات لجان التحكيم فقط.

وأكد الدكتور أبوذكرى رئيس الإتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مونديال القاهرة، أنه قرر إضافة تصويت الجمهور خلال مسابقات هذا العام كنوع من التنوع واختيار كافة الأعمال المميزة سواء باختيار لجان التحكيم أو الجمهور، مشيرا أن الجمهور من حقه أن يختار نجومه المفضلين والتصويت على الأعمال المميزة، من خلال استفتاء الكترونى حر.

وبدأ التصويت بالفعل خلال الساعات الماضية، ويستمر حتى انطلاق المونديال يوم ٤ نوفمبر المقبل.
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