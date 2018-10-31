هل يتفادى النادي الإفريقي شبح الإستبعاد من المشاركات القارية؟‎

تمكن النادي الإفريقي من تأمين مبلغ ناهز الـ4.5 مليون دينار، و من المتوقع أن يتم تحويله اليوم إلى كل من لسعد النويوي وحسين ستيفان ناطر وياسين الميكاري وبسام الصرافي والهولندي رود كرول والمعد البدني مهدي مرزوق.





و بمجرد إتمام فريق 'باب الجديد' لهذه الخطوة، سيتجنب النادي شبح الإستبعاد من المشاركة القارية في النسخة القادمة، و تتفادى الإدارة سحب إجازة النادي إفريقيا وبالتالي حرمانه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة.





و يذكر، بأن النادي الإفريقي لا يعرف أحسن حالاته هذه الفترة، حيث تكبد هزيمة بالبطولة التونسية لنتيجة هدفين لصفر أمام النادي الرياضي البنزرتي.



