في ذكرى ميلادها.. 6 تصاميم لـ"زها حديد" أذهلت العالم

اطلق عليها طاووس هندسة المعمار، واتسمت بشخصيتها القوية وخيالها الشاسع لا تعترف بالحدود، تحدت الإحتلال وكانت من أنجح مهندسي العالم، فكان لها بصمة معمارية واضحة في جميع أعمالها وهو الاتجاه المعروف باسم التفكيكية أو التهديمية وهو اتجاه ينطوي على تعقيد عال وهندسة غير منتظمة، كما أنها تستخدم الحديد في تصاميمها بحيث يتحمل درجات كبيرة من أحمال الشد والضغط تمكنها من تنفيذ تشكيلات حرة و جريئة، إنها المهندسة المعمارية الراحلة "زها حديد".

برغم من رحيل المهندسة عراقية الجنسية، إلا أن أعمالها لازالت تحكي عن، ابداعها حتى انبهرت به مختلف الدول الأوروبية بعد أن تركت بصماتها في فن العمارة الحديثة، فحققت الكثير من الإنجازات واستطاعت فرض وجودها في عالم معروف صعوبة اختراقه حتى على الرجال، بل كانت أبرز المصممين المعمارين في القرن العشرين، وأول إمرأة تتلقي الميدالية الذهبية للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، اعترافًا بعملها الرائع.

استطاعت زها حديد-والتي قضت أغلبها في لندن- أن تجعل تصاميمها في المركز الأول دائمًا، وتزامنًا مع ذكرى ميلادها اليوم، تستعرض"الفجر" أبرز أعمالها المعمارية خلال السطور التالية:

محطة فيترا

بعد عشر سنوات من تأسيس شركتها صممت أول عمل هام وجريء لها خارج بريطانيا وكانت "محطة فيترا" للإطفاء في مدينة فايل في ألمانيا وهو العمل الأول الذي تم تنفيذه.

وهي مصممة أيضًا منتجع هونغ كونغ عام 1983، إلا أن محطة الإطفاء كانت لها النصيب الأكبر التي ميز تصاميم زها حديد التفكيكية.

جسر الشيخ زايد

في عام 1997م انتهت زها حديد من تصميم مركز روزنثال للفن المعاصر والموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منصة التزحلق في أنسبروك و محطة القطار في ستراسبورج، كذلك محطة البواخر في ساليرنو، وكان لها دوراً هاماً في مشروع القبة الألفية في لندن، كل تلك المشاريع استطاعت زها حديد إنجازها في بداية الألفية الجديدة، وعلى الصعيد العربي فإن جسر الشيخ زايد في أبو ظبي كان من تصميمها.

جسر Bridge Pavilion

يقع في مدينة سرقسطة في منطقة أراغون في إسبانيا، وتم إنشاؤه عام 2008 في إطار التحضير لمعرض إكسبو 2008. يمتد الجسر على طول 280 مترا.

مركز Dongdaemun Design Plaza

هو مركز ثقافي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مكون من قاعة فنية ومتحف ومختبر للتصاميم ومتنزه للتاريخ والثقافة، ويمتد المبنى على مساحة 38 ألف متر مربع وقد جعله تصميمه الفريد معلما بارزا في سيؤول.

مركز حيدر علييف الثقافي

يقع هذا المركز الثقافي الذي تبلغ مساحته 619 ألف متر مربع، في باكو عاصمة أذربيجان، وقد بني في العام 2012، وفاز العام 2014 بجائزة متحف التصميم.

ويحتوي المركز على متحف وقاعة متعددة الأغراض، ويعد موقعا للعديد من البرامج الثقافية للبلاد، ويهدف المبنى في تصميمه إلى الترحيب بالزوار، واحتضانهم، وتوجيههم من خلال جميع طوابقه المموجة.

مجمع كرة القدم في طوكيو

يحتوي هذا التصميم على أكثر من 80 ألف شخصاً، كما أنه جرى فيه بطولة العالم في الـRugby عام 2016.

في ديسمبر عام 1999 فازت زها حديد بالمسابقة العالمية لمنصة التزحلق الجديدة في جبل بيرجسل في أنسبروك، وقد تم افتتاحه في نهاية عام 2001، ويعد هذا المشروع علامة مميزة في المدينة. وهو جزء من مشروع تجديد حلبة الألومبياد، التي لم تعد تتوافق مع المقاييس الدولية، ويحتوي المبنى خليطا من التجهيزات الرياضية العالمية ومقهى وشرفة للرؤية، وهذه العناصر المختلفة تتحد في تكوين واحد جديد، يمتد على ميول الأرض لأعلى قمة الجبل، وعلى طول حوالي 90مترا وارتفاع 50 مترا، إنشائيا ينقسم المبنى إلى برج خرساني رأسي وإنشاء فراغي من الحديد. يكامل المنحدر مقهى. ويوجد مصعدان لنقل الزائرين إلى المقهى الموجود على ارتفاع 40 مترا فوق ظهر جبل بيرجسيل، ومن هذا الارتفاع بإمكانهم التمتع بجبال الألب المحيطة وكذا مشاهدة المتزحلقين على الثلج وهم يطيرون فوق خط سماء المدينة.