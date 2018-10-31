الزمالك يقترب من ضم مهاجم النجم الساحلي بفرمان من جروس
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:34 مرامي بيشاي
رحّب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وجاء ترحيب جروس بانضمام اللاعب لصفوف الفارس الابيض في يناير المقبل، بعد مشاهدة مجموعة من الفيديوهات لمرعي مع فريق النجم، حيث أكد المدير الفني لمعاونيه بأن المهاجم سيمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.
يذكر أن نادي الزمالك كان قد فتح خطوط اتصال مع مرعي ووكيله خلال الأسابيع الماضية، لمعرفة رأي اللاعب في الانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض خلال انتقالات الشتاء المقبلة.