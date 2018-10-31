الزمالك يقترب من ضم مهاجم النجم الساحلي بفرمان من جروس

رحّب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رحّب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.