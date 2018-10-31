"تطوير العشوائيات": مجلس الوزراء يوافق على تطوير منطقة المدابغ و"سور مجرى العيون"

أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مجلس الوزراء وافق على إعلان منطقة المدابغ سور مجرى العيون منطقة إعادة تخطيط، موضحًا أن الدولة تعمل منذ شهرين على حصر المتواجدين في المنطقة ومعرفة ظروفهم الإجتماعية ومهنهم وشكل المباني من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعويض الأهالي بالشكل المناسب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك 3 مناطق مندرجة في الخريطة القومية للعشوائيات توجد في منطقة مجرى العيون، هي "أبو السعود"، "عين الحياة"، و "عين الصيرة".





وعن التفاوض مع الأهالي بشأن التعويضات، قال "صديق": "في البداية كانت هناك حالة من عدم الثقة عند قاطني العشوائيات لكن بعد الذي حصل خلال الفترة الماضية، حيث شاهد قاطنو العشوائيات الجهود التي بذلتها الدولة في التطوير، صارت الثقة موجودة".





وأردف: "الناس واثقين جدًا فينا، لكن بنتفاوض على ما هو أفضل للمواطن.. كل مواطن عاوز الأفضل".





واختتم: "جرى اعتماد مخطط التطوير، وانتهينا من المخطط التفصيلي له، وننسق مع كل الجهات من أجل بدء العمل في المشروع".