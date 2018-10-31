يوسف يكشف رسائل كارتيرون إلى لاعبي الأهلي قبل النهائي الإفريقي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حرص على التأكيد خلال محاضراته الفنية مع لاعبي الفريق على أهمية التركيز على هدف واحد فقط؛ وهو كيفية الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية ؛ من أجل العودة لتمثيل القارة في كأس العالم للأندية.





وأضاف : كارتيرون ركز في محاضراته الفنية أيضا على جانب نفسي غاية في الأهمية وهو أن التاريخ لن يتذكر وصول الفريق إلى المباراة النهائية فحسب ، بل سيكون في حاجة إلى تتويج الفريق باللقب الإفريقي من أجل تسجيل إنجاز جديد يضاف للأهلي.





وأوضح أن الجهاز الفني نقل للاعبين أن جماهير الأهلي لن تقبل سوى بحصد اللقب الإفريقي هذا الموسم، خاصة أن الوصول إلى المباراة النهائية ليس الإنجاز الذي تنتظره الجماهير المتشوقة لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج به في عام 2013 على حساب اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.





وقال يوسف : لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي، وننتطر دعم جماهير الأهلي العظيمة في الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تساعدنا على استكمال المشوار بنجاح في لقاء العودة من أجل الفوز باللقب.