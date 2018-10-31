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مدرب الأهلي يتحدث عن 180 دقيقة تفصل المارد الأحمر عن الحلم الإفريقي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:32 م
مدرب الأهلي يتحدث عن 180 دقيقة تفصل المارد الأحمر عن الحلم الإفريقي
يوسف بجانب كارتيرون
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علي نبوي
 
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي ، على جاهزية الفريق لمواجهة الترجي التونسي بعد غد الجمعة في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف: اللاعبون يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ولديهم رغبة قوية جدا في التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن النادي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح أن نهائي دوري أبطال إفريقيا مقسم على شوطين متصلين مدتهما 180 دقيقة وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أن بطل إفريقيا لم يحسم سوى مع إطلاق صافرة حكم مباراة العودة في تونس يوم ٩ نوفمبر القادم.

وأشار يوسف إلى أن مباراة الذهاب لا تقل أهمية عن لقاء الإياب في تونس، وهناك حسابات ومتغيرات في كل مباراة، ولكن يبقي النهائي على شوطين ؛ الأول في برج العرب والثاني في تونس وعلينا التعامل بتركيز وجدية مع اللقاءين وعدم التركيز في اللقاء الأول و إغفال أهمية الثاني، خاصة وأنهما متصلان تماما ويحتاجان إلى تركيز شديد من أجل التتويج باللقب الإفريقي.

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