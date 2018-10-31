مدرب الأهلي يتحدث عن 180 دقيقة تفصل المارد الأحمر عن الحلم الإفريقي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي ، على جاهزية الفريق لمواجهة الترجي التونسي بعد غد الجمعة في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي ، على جاهزية الفريق لمواجهة الترجي التونسي بعد غد الجمعة في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن نهائي دوري أبطال إفريقيا مقسم على شوطين متصلين مدتهما 180 دقيقة وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أن بطل إفريقيا لم يحسم سوى مع إطلاق صافرة حكم مباراة العودة في تونس يوم ٩ نوفمبر القادم.

وأوضح أن نهائي دوري أبطال إفريقيا مقسم على شوطين متصلين مدتهما 180 دقيقة وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أن بطل إفريقيا لم يحسم سوى مع إطلاق صافرة حكم مباراة العودة في تونس يوم ٩ نوفمبر القادم.

وأشار يوسف إلى أن مباراة الذهاب لا تقل أهمية عن لقاء الإياب في تونس، وهناك حسابات ومتغيرات في كل مباراة، ولكن يبقي النهائي على شوطين ؛ الأول في برج العرب والثاني في تونس وعلينا التعامل بتركيز وجدية مع اللقاءين وعدم التركيز في اللقاء الأول و إغفال أهمية الثاني، خاصة وأنهما متصلان تماما ويحتاجان إلى تركيز شديد من أجل التتويج باللقب الإفريقي.