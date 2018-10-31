توقيع عقد تمويل توسعات "ميدور" مع رؤساء تحالف البنوك الممولة للمشروع بقيمة 1.2 مليار دولار





شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على الاتفاق النهائى لعقد قرض تمويل مشروع توسعات معمل ميدور لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60% بين شركة ميدور مع رؤساء تحالف بنوك كريدى اجريكول وبنك بى ان بى باريبا الفرنسيين وبنك CDP الايطالى والبنك الاهلى المصرى وبنك ابو ظبى الوطنى المستشاران الماليين للمشروع الذى تبلغ قيمته 2ر1 مليار دولار من اجمالى تكلفة مشروع التوسعات البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار.





حضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى ورئيس هيئة تنمية الصادرات الايطالية (SACE) الضامنة للقرض ورؤساء تحالف البنوك المقرضة ورئيسا البنك الاهلى المصرى وابو ظبى الوطنى بالإضافة إلى رئيس شركة تكنيب الايطالية المقاول العام للمشروع ورئيسا شركتى انبى وبتروجت.





وصرح الوزير عقب توقيع مراسم الاتفاق أن توسعات معمل تكرير ميدور يأتى فى اطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية حيث ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من البوتاجاز والبنزين عالى الاوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 6ر4 مليون طن حاليا إلى 6ر7 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات مما يؤثر ايجاباً على توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات الاستراتيجية والمساهمة فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والتمشى مع المشروع القومى للدولة بتحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن انتاج منتجات عالية الجودة متمشية مع المواصفات العالمية بما يسهم فى توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية (Euro-5).

وأشار الوزير أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة فى المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الايطالية فى مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن شركتى انبى وبتروجت ستحصل على 50% من حجم المكون لهذا المشروع فى اطار تعظيم المكون المحلى فى المشروعات البترولية الكبرى فى ظل النجاحات التى حققتها فى المشروعات التى نفذتها بما يؤكد تعظيم الامكانيات وقدرات شركات البترول المصرية.









ومن جانبه أكد السفير الايطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى عقب التوقيع أن المؤسسات الايطالية المشاركة فى المشروع مثل هيئة تنمية الصادرات الايطالية (SACE) وتكنيب الايطالية وبنك CDP الايطالى كان لها دور مهم فى التوصل لهذا الاتفاق الذى يعد أحد أهم المشروعات فى مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية فى المنطقة ويدعم تواجد الشركات الايطالية ومشاركتها فى المساهمة فى تطوير الامكانيات الكبرى التى تمتلكها مصر فى قطاع البترول والغاز، وأن الشركات الايطالية تهدف إلى القيام بدور حيوى فى مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز لما له من تأثير ايجابى على تأمين امدادات الطاقة للاتحاد الاوروبى وتدعم امكانيات التعاون المشترك بين البلدين.



