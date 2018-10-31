آبل تضطر لسحب watchOS 5.1 بعد ساعات من الإطلاق.. والسبب!

اضطرت "آبل" لسحب نسخة watchOS 5.1 بعد ساعات من الإطلاق، وهذا لوجود مشاكل بسيطة، أدت إلى توقف الساعة (الجيل الرابع) عن العمل بمجرد تنصيب التحديث بعد تحميله.





وعلى العكس من الهواتف، فإن الساعة لا يمكن وصلها بجهاز الحاسوب لإعادة تنصيب النظام، لذلك بمجرد التنصيب سيصعب حل المشكلة سوى عن طريق الشركة، مما يتوجب على من وصله التحديث ألا يقوم بتنصيبه وانتظار تحديث أخر من الشركة حتى لا يقع في المشكلة.



