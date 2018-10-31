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آبل تضطر لسحب watchOS 5.1 بعد ساعات من الإطلاق.. والسبب!

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:15 م
آبل تضطر لسحب watchOS 5.1 بعد ساعات من الإطلاق.. والسبب!
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اضطرت "آبل" لسحب نسخة watchOS 5.1 بعد ساعات من الإطلاق، وهذا لوجود مشاكل بسيطة، أدت إلى توقف الساعة (الجيل الرابع) عن العمل بمجرد تنصيب التحديث بعد تحميله.

وعلى العكس من الهواتف، فإن الساعة لا يمكن وصلها بجهاز الحاسوب لإعادة تنصيب النظام، لذلك بمجرد التنصيب سيصعب حل المشكلة سوى عن طريق الشركة، مما يتوجب على من وصله التحديث ألا يقوم بتنصيبه وانتظار تحديث أخر من الشركة حتى لا يقع في المشكلة.

على غير العادة، فإن آبل للمرة الثالثة على التوالي في وقت قصير تعاني من مشاكل ليست بالبسيطة في تحديثات أنظمة التشغيل، حيث أنها واجهت مشكلة في نسخة iOS 12 بالنسبة للشحن والشاشة، وحدثتها بنسخة 12.0.1 والتي أوجدت ثغرة ومشاكل بالكاميرا، ثم أطلقت مساء أمس iOS 12.1 والذي كما ظهر لدى المستخدمين بأن مشاكل تواجه تطبيق واتساب بمجرد تحديث النظام.
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