فيلم "التجربة.. أسف"يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان والمقامة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل، ويشارك فيلم "التجربة: اسف" تأليف و اخراج علاء خالد في المهرجان السينمائي في دورته الأربعين،حيث يعد الفيلم من أفلام الخيال العلمي والدراما.





وقد خصصت ميزانية للفيلم ليست بالقليلة مقارنة بهذه النوعية من الأفلام، والذي تم الإعلان اليوم عن مشاركته في مسابقة "سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة".

تدور أحداث فيلم "التجربة: اسف" عن اكتشاف مُعلم في منتصف السبعينيات وجود صلة بين الموسيقى والفيزياء، وبعد 40 سنة من المحاولات نجح في استكمال حلمه وهو "بيانو الزمن" لمحاولة إصلاح العلاقة بينه وبين حبيبته.

وقال "أندرو محسن" مدير مسابقة "سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة" ، أن هناك 20 فيلم سيشارك في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، حيث تم اختيار 2% من اجمالي الأفلام التي تقدمت للمشاركة في مسابقة سينما الغد.

جدير بالذكر أن فيلم "التجربة: اسف" من إنتاج شركة The Projector وشركة Digisay و شركة The Cell، كما شارك في الانتاج نديم جورج مدير التصوير.