شاهيناز ضيفة "الليلة عندك" على "9090".. غدا

تحل غدا الخميس، المطربة شاهيناز ضيفة على الإذاعى فادى ابراهيم مقدم برنامج "الليلة عندك" على الراديو 9090.





وحيث تكشف عن تفاصيل البومها الغنائى الجديد الذى تجهز له حاليا، والملحنين والشعراء الذى عملت معهم مؤخرا، كما تكشف عن الكثير من كواليس مشوارها الغنائى.





يذكر أن برنامج "الليلة عندك" يذاع كل خميس، من الساعة 4 لـ6 مساء، ويقدمه الإذاعى فادى إبراهيم على الراديو 9090 ويستضيف عدد من المطربين واالمختصين فى مجال المزيكا من شعراء وموزعين وملحنين .