ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الإسكان": 288 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:15 م
الإسكان: 288 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـدار مصر للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر
طباعة
أحمد الشيخ
 

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك 288 وحدة (12 عمارة) أرقام (19 – 20 – 164 – 156 – 157 – 70 – 71 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 11/11/2018 وحتى يوم الثلاثاء 27/11/2018، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر) لاتخاذ اللازم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عاطف زكريا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​


المزيد عن: وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 12:50:13 PM